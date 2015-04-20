《热点透视》欧元区公债分析师的新世界：胆识凌驾理性分析

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 蔡美珍

路透伦敦4月20日 - 对于一个欧元区公债分析师来说，这份工作变得简单多了。整个市场变成一个只需要放胆去做的新世界。

在未知领域里，分析图表无法告诉你任何事情。技术分析严重依赖历史数据及市场行为的历史模式，有些人或许怀疑技术分析的神秘技巧是不是真有价值。不过如今欧洲央行的买债行动将更多指标公债收益率推向零水准、甚至负值，那些历史参考已经无用武之地。

分析师专注于解读经济数据的日子也同样不再。过去往往需要高深功力，才能参透经济活动及通胀率的各种细微变化，从中琢磨出这些变化可能如何影响未来货币政策走向、中长期通胀预期、或是像溢价这种难以捉摸的概念。但如今欧元区政策利率在可预见的未来将不动如山，这些分析也就失去意义了。

公债分析师的工作内容已经从理性的债市分析，转而变成套用残酷的供需原则。后者只不过是在找出欧洲央行买债计划与欧元区政府公债发行数量与天期之间的错配。

另外还有一个对他们工作有重大影响的因素--政治性臆测。分析师要仔细观察政治人物的表情，留意各种绯闻八卦，猜测希腊和官方债权人之间的角力接下来如何发展。当然，在欧洲央行明确承诺，将不计代价支撑欧元之后，那些政治人物和选票的重要性已经不如以往。但比起多数的传统经济指标，政治因素仍然相对更为重要。

市场在4月17日那天的反应就是个典型。南欧国家的公债收益率对于早盘公布的通胀率数据没什么反应。但是当希腊、德国及美国传出利空消息时，这些国家的公债收益率便出现急升反应。

对于那些一直希望当个政治分析家的债市专家来说，现在的环境应该是美梦成真吧。但以长期而言，借贷成本与当前或未来经济基本面状况脱节，绝不是件好事。随之而来的风险正在蕴酿之中。(完)