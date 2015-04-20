国际油市：亚洲柴油升水上涨，受益于越南需求

路透新加坡4月20日 - 亚洲柴油价差周一小升，获益于来自越南的现 货买需，不过业内消息人士称，对中东出口会激增的预期限制了涨幅。 路透数据显示，含硫量500PPM柴油现货贴水涨0.02美元，至较新加坡 报价每桶贴水0.15美元。 越南主要燃料进口商Petrolimex正在寻购5月中期的35,000吨柴油， 稍早曾买入同等规模的船货，于5月初从新加坡或者马来西亚装运。 国际航空运输协会(IATA)公布最新报告显示，国际客运量增长的势头 正在趋平，这可能会损及航空燃料需求。 据该份报告称：“在去年年中明显走软后，2014年第三季显露增长迹 象，不过这一增长的动能又再次放缓。” Petrolimex正在寻购35,000吨含硫量500ppm的柴油，船期定在5月15- 20日，截标日期为4月21日，有效期到4月22日。 新加坡现货交易中，柴油和航煤各成交一笔。 联合石化售出150,000桶含硫量500ppm的柴油给托克(Trafigura)，船 期定在5月5-9日，较5月4-8日新加坡平均报价每桶贴水0.1美元。 石油巨擘BP售出110,000桶航煤，船期为5月5-9日，买家为联合石化 ，成交价格较新加坡报价每桶升水0.15美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)