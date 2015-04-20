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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 18:30 BJT

国际油市：亚洲柴油升水上涨，受益于越南需求

路透新加坡4月20日 - 亚洲柴油价差周一小升，获益于来自越南的现
货买需，不过业内消息人士称，对中东出口会激增的预期限制了涨幅。
    
    路透数据显示，含硫量500PPM柴油现货贴水涨0.02美元，至较新加坡
报价每桶贴水0.15美元。
    
    越南主要燃料进口商Petrolimex正在寻购5月中期的35,000吨柴油，
稍早曾买入同等规模的船货，于5月初从新加坡或者马来西亚装运。
    
    国际航空运输协会(IATA)公布最新报告显示，国际客运量增长的势头
正在趋平，这可能会损及航空燃料需求。
    
    据该份报告称：“在去年年中明显走软后，2014年第三季显露增长迹
象，不过这一增长的动能又再次放缓。”
    
    Petrolimex正在寻购35,000吨含硫量500ppm的柴油，船期定在5月15-
20日，截标日期为4月21日，有效期到4月22日。
    
    新加坡现货交易中，柴油和航煤各成交一笔。
    
    联合石化售出150,000桶含硫量500ppm的柴油给托克(Trafigura)，船
期定在5月5-9日，较5月4-8日新加坡平均报价每桶贴水0.1美元。
    
    石油巨擘BP售出110,000桶航煤，船期为5月5-9日，买家为联合石化
，成交价格较新加坡报价每桶升水0.15美元。(完)
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)

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