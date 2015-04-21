《焦点》各国央行料减持千亿美元的欧元储备

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
欧洲央行迄今购买了617亿欧元的债券。由于交易是通过第三方进行，所以不清楚这其中有多少是来自其它央行的。
外汇储备管理人通常持有短期、低风险、高质量的资产，比如AAA评级的主权债，其中约有2万亿欧元的外储资产目前是负收益率。
不过这未必意味着这些资产的持有者在亏钱，因为这些资产仍支付名义上是正的票息。但是回报可以忽略不计，所以一些央行不想再要这样的资产就不足为怪了。
都柏林三一学院的政治经济学教授Philip Laine说：“如果持有收益率处于这种水平的债券，而且有一个大型非商业参与者前来购买，就该卖出了。”(完) (编译 王洋/于春红/汪红英; 审校 张涛/徐文焰/王丽鑫)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
纳斯达克(Nasdaq)指数表现略好，1971年2月推出以来，在新总统宣誓就职的日子里， 该指数上涨的次数超一半，不过当天指数涨跌幅中值仍为下跌0.22%，平均值为下跌1.24%。 从1974年福特就任总统算起，在七个总统权力更迭的日子里，纳斯达克指数涨跌幅中值 为上涨0.04%，但平均值为下跌1.02%，主要归因于奥巴马上任首日该指数重挫5.79%。 下表为从艾森豪威尔起，历任美国新总统就职当天美国股市三大股指涨跌幅(%)情况， 其中不包括第二届任期就职当天股市表现。 总统 年份 标普500指数 道琼工业指数 纳斯达克指数 特朗普 2017 +0.34 +0.48 +0.28 奥巴马 2009 -5.28 -4.01 -5.79 小布什(*) 2001 -- -- -- 克林顿
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。