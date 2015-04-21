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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 08:21 BJT

《焦点》各国央行料减持千亿美元的欧元储备

欧洲央行迄今购买了617亿欧元的债券。由于交易是通过第三方进行，所以不清楚这其中有多少是来自其它央行的。

外汇储备管理人通常持有短期、低风险、高质量的资产，比如AAA评级的主权债，其中约有2万亿欧元的外储资产目前是负收益率。

不过这未必意味着这些资产的持有者在亏钱，因为这些资产仍支付名义上是正的票息。但是回报可以忽略不计，所以一些央行不想再要这样的资产就不足为怪了。

都柏林三一学院的政治经济学教授Philip Laine说：“如果持有收益率处于这种水平的债券，而且有一个大型非商业参与者前来购买，就该卖出了。”(完) (编译 王洋/于春红/汪红英; 审校 张涛/徐文焰/王丽鑫)

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