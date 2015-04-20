中国税收：一季度税收同比增速放缓至3.4%，受经济放缓和减税影响

路透北京4月20日 - 中国国家税务总局周一公布，今年一季度全国税务部门组织税收收入27,121亿元人民币（已扣除出口退税），同比增长3.4%，增速低于2014年全年的8.8%。

刊登在税务总局网站的新闻稿并援引税务总局新闻发言人王陆进称，一季度税收收入增速放缓主要有两个原因：一是经济增速放缓，二是减税规模扩大。

“一季度税收收入数据反映出中国经济结构调整持续见效。”王陆进表示。

从产业结构看，第二产业和第三产业税收收入分别增长2.3%和3.9%，第三产业税收增幅高于第二产业1.6个百分点。第三产业税收占比为53.7%，比上年同期提高0.4个百分点。

从行业结构看，得益于“营改增”等政策效应的不断显现，服务业税收普遍增长较快，除金融业税收增长33.4%外，租赁和商务服务业税收增长22.7%。

“工业税收中高新技术和装备工业税收呈现亮点，如电气机械和器材制造业税收增长10.7%。这表明国家出台的一系列稳增长措施正在持续发力。”王陆进介绍称。

他并表示，下一步，税务部门将采取有效措施，把实现税收收入增长与服务经济社会发展大局统筹起来，积极发挥税收职能作用。

此外，数据还显示，一季度全国共办理出口退税3,330亿元，同比增长20.2%，有力支持了外贸出口。

“今年以来，作为‘便民办税春风行动’的重要内容之一，税务部门不断加强和改进出口退税工作，加快办理出口退税进度，取得了明显成效。”王陆进说。