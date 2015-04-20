马来西亚期市：棕榈油期货上涨但交投陷入狭幅区间，出口畅旺扶助人气

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨，交投陷于窄幅区间，受棕榈油海外销售畅旺提振，但马币(林吉特)走强以及技术面展望偏空，令涨势受限。
根据船货调查机构Intertek Testing Services (ITS)，马来西亚4月1-20日棕榈油出口较上月同期增长9.6%，买家减少购买毛棕榈油，选购更多经过加工的软棕榈油。
另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance则显示，同期出口为增加8.3%。
马来西亚5月毛棕榈油出口关税税率为零。
“尽管马币走强，过去五天出口仍然增长，这就是市场走高的原因，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商一名交易员表示。
指标7月合约 上涨0.3%，至每吨2,154马币(595美元)，价格陷于2,147-2,174马币的区间。
总成交量持于39,756口，高于35,000口的日均成交量。
交易员表示，由于市场缺乏能够真正推升价格的因素，本周棕榈油可能继续波动在窄幅区间。
路透分析师王涛表示，技术面看起来较弱，由于未能突破每吨2,165马币的阻力位，棕榈油期价可能跌至2,137。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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