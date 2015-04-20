东南亚股市：多数收低，菲律宾股市逼近四周低位

路透4月20日 - 东南亚股市周一多数收低，追随全球股市因忧心中国当局抑制股市融资 而出现的跌势，但中国降准以刺激经济的举措抑制了东南亚股市跌幅。 除此之外，希腊债务问题再起，也加重投资人的疑虑。 菲律宾股市 跌1%，收在3月25日以来最低收盘点，盘初一度下跌超过1.8%。证交 所数据显示，菲国股市净流出1,592万美元。 新加坡股市 下跌0.6%至一周最低收位。印尼股市 跌0.2%，收在3月27日 以来最低收盘价，尽管有11.7亿美元流入。 泰国股市 收低0.4%至4月10日以来最低收位，由能源股领涨。石油企业PTT<PTT. BK>重挫2.5%，而PTT Exploration and Production 则跌1.6%。 越南股市 收低0.6%，因投资人了结近期获利，卖出的大多数是大型股。外资持续 站在买超。 马来西亚股市 逆势上涨，收高0.2%，但有1,581亿美元净流出。 涨跌 当日 今年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 425.20 -2.48 -0.58 +3.51 410.77 新加坡 3503.25 -21.94 -0.62 +4.10 3365.15 马来西亚 1848.66 2.80 +0.15 +4.96 1761.25 泰国 1560.32 -6.53 -0.42 +4.18 1497.67 印尼 5400.80 -9.84 -0.18 +3.33 5226.95 菲律宾 7865.27 -81.62 -1.03 +8.78 7230.57 越南 565.04 -3.28 -0.58 +3.56 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 李婷仪 审校 龚芳)