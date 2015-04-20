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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 19:29 BJT

东南亚股市：多数收低，菲律宾股市逼近四周低位

路透4月20日 - 东南亚股市周一多数收低，追随全球股市因忧心中国当局抑制股市融资
而出现的跌势，但中国降准以刺激经济的举措抑制了东南亚股市跌幅。
    
    除此之外，希腊债务问题再起，也加重投资人的疑虑。
    
    菲律宾股市 跌1%，收在3月25日以来最低收盘点，盘初一度下跌超过1.8%。证交
所数据显示，菲国股市净流出1,592万美元。
    
    新加坡股市 下跌0.6%至一周最低收位。印尼股市 跌0.2%，收在3月27日
以来最低收盘价，尽管有11.7亿美元流入。
    
    泰国股市 收低0.4%至4月10日以来最低收位，由能源股领涨。石油企业PTT<PTT.
BK>重挫2.5%，而PTT Exploration and Production 则跌1.6%。
    
    越南股市 收低0.6%，因投资人了结近期获利，卖出的大多数是大型股。外资持续
站在买超。
    
    马来西亚股市 逆势上涨，收高0.2%，但有1,581亿美元净流出。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   425.20    -2.48   -0.58   +3.51   410.77
    新加坡                   3503.25   -21.94   -0.62   +4.10  3365.15
    马来西亚                  1848.66     2.80   +0.15   +4.96  1761.25
    泰国                      1560.32    -6.53   -0.42   +4.18  1497.67
    印尼                      5400.80    -9.84   -0.18   +3.33  5226.95
    菲律宾                     7865.27   -81.62   -1.03   +8.78  7230.57
    越南                        565.04    -3.28   -0.58   +3.56   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
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    法股CAC-40指数            

 (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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