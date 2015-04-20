美股业绩：摩根士丹利第一季获利激增60%，受交易营收上扬所拉抬

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月20日 - 华尔街投资银行--摩根士丹利 公布第一季获利激增60%，受债券与股票交易营收增长所拉抬。
第一季适用于普通股股东的净利增长至23.1亿美元，或每股1.18美元；上年同期为14.5亿美元，或每股0.74美元。
扣除项目后，该行每股获利为1.14美元。
汤森路透I/B/E/S预估，摩根士丹利第一季每股盈余为0.78美元，营收为91.7亿美元。目前尚无法确知该数据是否具可比性。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。