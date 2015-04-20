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货币新闻 | 2015年 4月 20日 星期一 19:44 BJT

美股业绩：摩根士丹利第一季获利激增60%，受交易营收上扬所拉抬

路透4月20日 - 华尔街投资银行--摩根士丹利 公布第一季获利激增60%，受债券与股票交易营收增长所拉抬。

第一季适用于普通股股东的净利增长至23.1亿美元，或每股1.18美元；上年同期为14.5亿美元，或每股0.74美元。

扣除项目后，该行每股获利为1.14美元。

汤森路透I/B/E/S预估，摩根士丹利第一季每股盈余为0.78美元，营收为91.7亿美元。目前尚无法确知该数据是否具可比性。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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