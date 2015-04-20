欧元区经济：希腊如果退欧，造成的冲击将不如两年前--欧洲央行诺沃特尼

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透法兰克福4月20日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一在电视接受访问时表示：
* 在被询及希腊退欧时称，这对欧元区可能造成的冲击将不如两年前
* 希腊政府必须提供数字，以建立新的方案
* 担忧欧元区财长本周开会时可能不会达成协议
* 欧洲经济明显改善
* 欧元及美元以往曾出现平价，但不会作出预测。 (完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。