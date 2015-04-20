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货币新闻 | 2015年 4月 20日 星期一 20:07 BJT

欧元区经济：希腊如果退欧，造成的冲击将不如两年前--欧洲央行诺沃特尼

路透法兰克福4月20日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一在电视接受访问时表示：

* 在被询及希腊退欧时称，这对欧元区可能造成的冲击将不如两年前

* 希腊政府必须提供数字，以建立新的方案

* 担忧欧元区财长本周开会时可能不会达成协议

* 欧洲经济明显改善

* 欧元及美元以往曾出现平价，但不会作出预测。 (完)

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