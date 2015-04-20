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货币新闻 | 2015年 4月 20日 星期一 20:19 BJT

钢铁产业：2015年全球钢铁需求成长将略为放缓--国际钢铁协会

路透伦敦4月20日 - 国际钢铁协会周一表示，今年全球钢铁需求成长的速度料较去年稍微放缓，因中国需求减速；不过中国以外地区的钢铁需求大多有所改善。

根据国际钢铁协会，今年全球表观消费量料将成长0.5%，至15.44亿吨，去年同期为成长0.6%，至15.37亿吨。

中国表观钢铁消费量今年将下滑0.5%至7.072亿吨，明年料下滑0.5%至7.037亿吨。

明年全球表观钢铁需求料为成长1.4%，至15.66亿吨。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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