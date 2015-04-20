钢铁产业：2015年全球钢铁需求成长将略为放缓--国际钢铁协会

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦4月20日 - 国际钢铁协会周一表示，今年全球钢铁需求成长的速度料较去年稍微放缓，因中国需求减速；不过中国以外地区的钢铁需求大多有所改善。
根据国际钢铁协会，今年全球表观消费量料将成长0.5%，至15.44亿吨，去年同期为成长0.6%，至15.37亿吨。
中国表观钢铁消费量今年将下滑0.5%至7.072亿吨，明年料下滑0.5%至7.037亿吨。
明年全球表观钢铁需求料为成长1.4%，至15.66亿吨。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。