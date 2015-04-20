国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，但中国遭遇供应吃紧

路透新加坡4月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下滑至每吨99美元，因预期下月将有大量供应从欧洲运送至东方，使得价差连续三个交易日下滑。

此外，市场也忧心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)6月可能开始出货更多石脑油；该公司新扩建的Ruwais炼厂加速运转，以接近60%的产能运作。

但目前石脑油需求暂时可称得上强劲，因石化业者取得替代原料液化石油气(LPG)的管道有限。

韩国LG化学拟标购5月下半交付的石脑油，但招标结果尚不清楚。交易商估计至少较日本成本加运费报价每吨升水10美元。

中国方面，根据公司方声明稿，国内供应吃紧已促使中国石油天然气股份有限公司首度为其抚顺石油化工厂进口石脑油。

新加坡现货交易方面，Gunvor以每桶75.80美元出售一笔92号汽油给中国石化，为今日唯一一笔现货交易。(完)

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