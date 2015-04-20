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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 20:39 BJT

国际油市：亚洲380-cst船用燃料油升水回升，但前景仍旧黯淡

路透新加坡4月20日 - 亚洲380-cst船用燃料油升水周一随同级船货上扬，但因供应持续过剩，市况仍旧疲弱。

路透数据显示，380-cst燃料油贴水缩窄0.45美元，每吨较新加坡现货报价贴水2.43美元；380-cst船用燃料油升水增加0.43美元，较同级船货价格每吨升水0.58美元。

交易商们表示，尽管升水有所回升且现货销售增强，但市场前景黯淡。

台塑石化售予壳牌石油(Shell)1.5万吨裂解燃料油，每吨较新加坡现货报价升水60-65美元，较前次标售升水50美元上扬25%。这批船货船期为4月27-29日，将自麦寮出货。

现货市场有三笔成交。

摩科瑞售予维多公司2万吨180-cst燃料油，5月16-20日交货，每吨较新加坡现货报价贴水1美元。

摩科瑞售予壳牌2万吨180-cst燃料油，5月16-20日交货，每吨较新加坡380-cst报价升水10美元。

兴隆售予壳牌2万吨380-cst燃料油，5月10-14日交货，每吨348美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)

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