国际油市：亚洲380-cst船用燃料油升水回升，但前景仍旧黯淡

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透新加坡4月20日 - 亚洲380-cst船用燃料油升水周一随同级船货上扬，但因供应持续过剩，市况仍旧疲弱。
路透数据显示，380-cst燃料油贴水缩窄0.45美元，每吨较新加坡现货报价贴水2.43美元；380-cst船用燃料油升水增加0.43美元，较同级船货价格每吨升水0.58美元。
交易商们表示，尽管升水有所回升且现货销售增强，但市场前景黯淡。
台塑石化售予壳牌石油(Shell)1.5万吨裂解燃料油，每吨较新加坡现货报价升水60-65美元，较前次标售升水50美元上扬25%。这批船货船期为4月27-29日，将自麦寮出货。
现货市场有三笔成交。
摩科瑞售予维多公司2万吨180-cst燃料油，5月16-20日交货，每吨较新加坡现货报价贴水1美元。
摩科瑞售予壳牌2万吨180-cst燃料油，5月16-20日交货，每吨较新加坡380-cst报价升水10美元。
兴隆售予壳牌2万吨380-cst燃料油，5月10-14日交货，每吨348美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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