卢布汇率：卢存兑美元下跌1.5%，此前俄央行上调外汇回购利率

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透莫斯科4月20日 - 俄罗斯卢布周一逆转稍早涨势，此前俄国央行表示上调外汇回购利率，这是该行本月第二次调升。
1137 GMT，卢布兑美元下跌约1.5%，报52.66 ，此前开盘上涨约0.9%。卢布兑欧元也下跌1%，报56.55 。
俄罗斯央行周一表示，4月21日起将一年期外汇回购利率上调至伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码2.5个百分点；一周期和28天期外汇回购利率均为LIBOR加码2个百分点。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。