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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 20:18 BJT

卢布汇率：卢存兑美元下跌1.5%，此前俄央行上调外汇回购利率

路透莫斯科4月20日 - 俄罗斯卢布周一逆转稍早涨势，此前俄国央行表示上调外汇回购利率，这是该行本月第二次调升。

1137 GMT，卢布兑美元下跌约1.5%，报52.66 ，此前开盘上涨约0.9%。卢布兑欧元也下跌1%，报56.55 。

俄罗斯央行周一表示，4月21日起将一年期外汇回购利率上调至伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码2.5个百分点；一周期和28天期外汇回购利率均为LIBOR加码2个百分点。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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