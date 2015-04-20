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市场报道 | 2015年 4月 20日 星期一 21:35 BJT

美国热股：孩之宝季度营收意外增长，盘初股价劲扬逾7%

路透4月20日 - 玩具制造商--孩之宝(Hasbro) 公布季度营收意外增长，拜“变形金刚”等电影角色玩具销售强劲成长之赐。

孩之宝盘初股价上涨逾7%，报约70.60美元，上日收报65.89美元。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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