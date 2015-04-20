美国FED：希望美联储今年稍晚升息--FED理事会副主席杜德利

杜德利在彭博美洲货币峰会中说，数据“可望”支持今年稍晚升息。但他补充道，“正常化的时间仍不确定，因为经济会如何进展也仍然不确定。”

杜德利重申，升息的步伐将视市场反应而定。他目前拥有美国货币政策永久投票权，也是主席叶伦的坚定盟友。

根据分析师和美联储官员的预估，美联储最快料在今年6月升息，但更有可能是在今年下半年。

杜德利称，升息将给新兴经济体构成一大挑战，但是与几年前相较，这些经济体目前已有较好的准备。(完)