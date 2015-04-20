美国FED：希望美联储今年稍晚升息--FED理事会副主席杜德利

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
杜德利在彭博美洲货币峰会中说，数据“可望”支持今年稍晚升息。但他补充道，“正常化的时间仍不确定，因为经济会如何进展也仍然不确定。”
杜德利重申，升息的步伐将视市场反应而定。他目前拥有美国货币政策永久投票权，也是主席叶伦的坚定盟友。
根据分析师和美联储官员的预估，美联储最快料在今年6月升息，但更有可能是在今年下半年。
杜德利称，升息将给新兴经济体构成一大挑战，但是与几年前相较，这些经济体目前已有较好的准备。(完)
(编译/审校 陈宗琦/李婷仪/龚芳)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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