欧洲央行：总裁德拉吉有信心欧元区将更强劲成长--央行年报

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透法兰克福4月20日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧洲央行有信心欧元区成长将更为强劲，通胀重返该行的中期目标也将“不会过度延迟”。
德拉吉在欧洲央行2014年年报中表示，他“有信心2014年所经历微弱且不均衡的复苏，将变成更加强劲、持续性的好转，而通胀将在未过度延迟下，重返欧洲央行低于但接近2%的中期目标。”
这项年度报告也检视了俄罗斯与乌克兰冲突的潜在冲击。
欧洲央行表示，尽管欧元区银行在某些国家对俄罗斯的曝险“相当大”，但整体而言，不太可能对欧元区造成系统性的风险。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。