欧洲央行：总裁德拉吉有信心欧元区将更强劲成长--央行年报

路透法兰克福4月20日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧洲央行有信心欧元区成长将更为强劲，通胀重返该行的中期目标也将“不会过度延迟”。

德拉吉在欧洲央行2014年年报中表示，他“有信心2014年所经历微弱且不均衡的复苏，将变成更加强劲、持续性的好转，而通胀将在未过度延迟下，重返欧洲央行低于但接近2%的中期目标。”

这项年度报告也检视了俄罗斯与乌克兰冲突的潜在冲击。