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市场报道 | 2015年 4月 20日 星期一 21:40 BJT

美国股市：开盘上涨，受中国刺激经济举措与美国企业财报所提振

路透纽约4月20日 - 美国股市周一开盘上涨，从上周五的大跌中反弹，因中国采取举措刺激放缓的经济，且摩根士丹利 公布业绩，吸引资金回流美股。

道琼工业指数 上涨56.19点，或0.32%，报17,882.49点；标普500指数 上涨7.06点，或0.34%，报2,088.24点；Nasdaq综合股价指数 上涨26.46点，或0.54%，报4,958.28点。(完)

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