USDA报告：4月16日止当周美国农作物出口检验报告(表)

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月20日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/16/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/17/2 014 初值 修正值 前值 小麦 564,502 471,674 445,674 508,12 8 燕麦 0 100 100 0 大麦 271 1,544 1,544 0 玉米 1,068,197 859,247 855,766 1,633, 180 高粱 217,484 236,669 235,211 270,54 9 大豆 147,939 450,365 450,317 153,96 3 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 20,174,746 27,778,667 燕麦 500 1,855 大麦 162,514 159,315 玉米 25,238,694 26,834,686 高粱 6,338,597 2,814,119 大豆 45,490,647 41,099,371 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 李军)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。