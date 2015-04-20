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货币新闻 | 2015年 4月 20日 星期一 23:15 BJT

USDA报告：4月16日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月20日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
    一周截至日 04/16/2015    04/09/2015    04/09/2015    04/17/2
014  
                  初值         修正值          前值
    小麦        564,502       471,674       445,674       508,12
8
    燕麦            0           100           100            　 
0
    大麦          271         1,544         1,544            　 
0
    玉米        1,068,197       859,247       855,766     1,633,
180
    高粱        217,484       236,669       235,211       270,54
9
    大豆        147,939       450,365       450,317       153,96
3
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    20,174,746     27,778,667
    燕麦           500          1,855
    大麦       162,514        159,315
    玉米    25,238,694     26,834,686
    高粱     6,338,597      2,814,119
    大豆    45,490,647     41,099,371
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 母红；审校 李军)

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