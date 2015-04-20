欧洲汇市：英镑兑欧元因希腊担忧而上涨，兑美元下跌

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦4月20日 - 英镑兑欧元周一上涨，英国房价数据带来助益，且人们越发担心希腊恐会退出欧元区，这支撑避险资金流入英镑资产。
欧元全线走软，希腊同欧元区伙伴国和国际货币基金组织(IMF)就改革进行的谈判踯躅不前。希腊政府目前现金接近告磐。
欧元兑英镑 下跌0.2%，至0.7210英镑。但英镑兑美元 下滑至1.4910美元，上周五曾升逾1.50水准，因投资者推迟对美国升息时间的预期，而且强劲的英国就业报告带动了英镑买盘。
英国房地产网站Rightmove周一称，英国英格兰和威尔士房屋要价在截至4月初的一个月里触及历史新高，因市场尚待售房产数量减少。该数据与其他调查结果一致。其他调查暗示英国房价涨势在去年放缓后再次加速。
花旗建议作空欧元且作多英镑，预计欧元兑英镑将降至0.7100英镑水准。
“在此次欧元集团会议上不太可能将希腊协议具体化，”花旗分析师Todd Elmer称，他所指的是4月24日欧元集团财长将在里加举行的会议。
他表示，英国政治的不确定性目前并未给英镑带来太大拖累。
但市场中还是存在大选相关担忧，因多数调查显示，保守党和工党支持率不相上下，意味着不太可能组建多数政府。(完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-