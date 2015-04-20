欧洲汇市：英镑兑欧元因希腊担忧而上涨，兑美元下跌

路透伦敦4月20日 - 英镑兑欧元周一上涨，英国房价数据带来助益，且人们越发担心希腊恐会退出欧元区，这支撑避险资金流入英镑资产。

欧元全线走软，希腊同欧元区伙伴国和国际货币基金组织(IMF)就改革进行的谈判踯躅不前。希腊政府目前现金接近告磐。

欧元兑英镑 下跌0.2%，至0.7210英镑。但英镑兑美元 下滑至1.4910美元，上周五曾升逾1.50水准，因投资者推迟对美国升息时间的预期，而且强劲的英国就业报告带动了英镑买盘。

英国房地产网站Rightmove周一称，英国英格兰和威尔士房屋要价在截至4月初的一个月里触及历史新高，因市场尚待售房产数量减少。该数据与其他调查结果一致。其他调查暗示英国房价涨势在去年放缓后再次加速。

花旗建议作空欧元且作多英镑，预计欧元兑英镑将降至0.7100英镑水准。

“在此次欧元集团会议上不太可能将希腊协议具体化，”花旗分析师Todd Elmer称，他所指的是4月24日欧元集团财长将在里加举行的会议。

他表示，英国政治的不确定性目前并未给英镑带来太大拖累。