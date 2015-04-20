纽约期市：纽约原糖和可可期货均创1月来最大单日跌幅

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路透纽约/伦敦4月20日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一跌幅创1月来最大，因预期供应充足，以及美元走高促使投机者加速抛售。可可期货也创三个月来最大单日跌幅，受累于供应充裕和需求忧虑。

阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中下滑。

软商品市场普遍下跌，因美元上涨，令美元计价商品对持有其他货币的投资者来说更昂贵。

5月原糖期货 收低0.55美分，或4.2%，报每磅12.69美分，收位接近盘中触及的两周低点12.66美分，因止损单被触动，令卖盘增加。

“在期糖市场，在10日移动均线切入位12.94美分和13.00美分的止损单被触动后，看到投机者卖出，”一资深伦敦糖期货经纪说。

泰国和印度供应充足，且预计今年巴西甘蔗压榨上升，令糖市承压。

8月白糖期货 下挫11.90美元，或3.2%，收报每吨360.80美元。

7月纽约可可期货 收跌61美元，或2.1%，收报每吨2,780美元，在周五收在50日移动均线之下后进一步走低。

7月伦敦可可期货 收跌30英镑，或1.5%，报每吨1,929英镑。

次月阿拉比卡咖啡期货 跌0.15美分，或0.1%，收报每磅1.4125美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收升3美元，或0.2%，报每吨1,829美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)