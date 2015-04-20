芝加哥期市：CBOT大豆期货连涨第五日，受中国降准消息提振

路透芝加哥4月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连涨第 五日，因市场希望中国降准所释放的资金会刺激中国买入更多大豆。 近月CBOT大豆合约连续第五日收高，为12月来最长涨势，期间累计上 升3%。 对巴西卡车司机罢工可能令该国大豆运送速度放缓的忧虑进一步支撑 CBOT大豆市场。 豆粕期货上涨，但升幅受限，因指标5月豆粕合约 在20日移动 均线遭遇阻力。 豆油期货也上升，受助于原油期货走高。 美国农业部周一早上称，最新一周出口检验大豆总计14.7939万吨， 低于分析师预期的27.5-42.5万吨。 5月大豆期货合约 收升8-3/4美分，报每蒲式耳9.77-1/2美元。 5月豆粕合约 收涨3.5美元，报每短吨318.5美元。5月豆油合约 收升0.07美分，报31.59美分。 今日CBOT大豆预估成交量为256,877口，豆粕为96,476口，豆油为85, 073口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)