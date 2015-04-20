全球金市：美元上涨令金价失守1,200美元，关注希腊进展和中国降准

* 希腊为取得更多救助的债务磋商没有进展

* 中国放宽政策，未能提振黄金需求

* 投资者从股市走势和美联储利率前景寻找指引

路透纽约/伦敦4月20日 - 金价周一失守1,200美元关口，因股市上涨和美元回稳，而交易商审视中国降低存准的举措，以及希腊可能违约的风险。

1505 GMT，现货金 下挫0.8%，报1,194.68美元。

美国6月期金 收低9.40美元，报每盎司1,193.70美元。

美股上涨，受摩根士丹利 公布自金融危机后首次录得季度盈利的消息提振。股市升势凌厉，吸引投资者入市，限制了他们对黄金的买兴。

“基金会将资金配置到有表现的市场上，”RBC Capital Markets贵金属策略师George Gero说。“股市三位数上升，基金不会将资金配置在黄金市场。”

Gero说，股市上涨可能带动美元上升，从而压低金价。

美元兑一篮子主要货币 周一攀升0.5%，上周录得约2%的跌幅，因美国经济数据不及预期。

美联储本月稍晚将举行政策会议，市场关注美联储升息的进一步线索。

中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

现货银 大跌1.7%，报每盎司15.94美元，现货铂金 下挫1.8%，报每盎司1,143.12美元。现货钯金 急跌1.3%，报每盎司770.00美元。(完)

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