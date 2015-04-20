美国股市: 道琼工业指数收升1.17%，Nasdaq指数上涨1.27%

路透纽约4月20日 - 美国股市周一上涨，扭转上日大幅下跌的頽势，因中国采取举措刺激经济，且对美国企业季报谨慎乐观的看法促使投资者买入科技股。

道琼工业指数 收升208.63点，或1.17%，至18,034.93点；标准普尔500指数 上升19.22点，或0.92%，至2,100.40点；Nasdaq指数 上涨62.79点，或1.27%，至4,994.60点。(完)