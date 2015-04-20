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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 04:18 BJT

美股盘后：IBM公布业绩后股价大涨2.4%

路透4月20日 - IBM 周一在盘后交易中大涨2.4%，此前公布季度业绩和财测。

IBM公司公布第一季持续运营业务非公认会计原则(GAAP)每股盈余为2.91美元。第一季持续运营业务每股盈利为2.44美元。第一季不计入特殊项目每股盈利为2.35美元。IBM公布第一季营收196亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计IBM第一季每股盈利2.80美元，营收预估为196.4亿美元。

IBM称维持全年预期。IBM预计2015会计年度非GAAP每股运营收益为15.75-16.50美元，2015会计年度GAAP每股收益为14.17-14.92美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计IBM 2015会计年度每股收益为15.85美元，营收为841.5亿美元。(完)

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