美股盘后：IBM公布业绩后股价大涨2.4%

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月20日 - IBM 周一在盘后交易中大涨2.4%，此前公布季度业绩和财测。
IBM公司公布第一季持续运营业务非公认会计原则(GAAP)每股盈余为2.91美元。第一季持续运营业务每股盈利为2.44美元。第一季不计入特殊项目每股盈利为2.35美元。IBM公布第一季营收196亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计IBM第一季每股盈利2.80美元，营收预估为196.4亿美元。
IBM称维持全年预期。IBM预计2015会计年度非GAAP每股运营收益为15.75-16.50美元，2015会计年度GAAP每股收益为14.17-14.92美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计IBM 2015会计年度每股收益为15.85美元，营收为841.5亿美元。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。