国际油市：油价上涨，因美国原油库存下降和中东局势紧张

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
* 美国库欣原油库存减少和中东局势紧张，油价上扬
* 油市稍早下跌，因沙特产量接近纪录高位
路透纽约4月20日 - 油价周一收高，因上周后半周美国原油合约交割点库欣的原油库存下降，这盖过沙特产量接近纪录高位对油市带来的压力。
交易商表示，美国海军派遣军舰到也门附近水域巡逻，沙特发出警告称，该国的购物中心或能源设施可能将会遭到军事袭击，显示中东局势紧张，也为布兰特原油和美国原油提供支撑。
布兰特原油 收平在每桶63.45美元，稍早下挫超过1美元。
美国原油 收涨0.64美元，报每桶56.38美元，日内交投区间超过2美元。
“市场上利好和利空因素并存，美国原油库存减少激励多头投资者，而空头投资者则抓住沙特产量接近纪录高位的因素，”纽约能源对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff说。
市场消息人士称，原油服务企业Genscape的数据显示，在上周二至周五，库欣原油库存下跌逾90万桶。消息人士表示，Genscape称，截至周五该周，原油库存增加约35万桶。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。
沙特石油部长欧那密称，沙特4月原油日产量为约1,000万桶原油，接近纪录高位，突显该国在油价出现脆弱反弹之际扞卫市占率的意图。 (完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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