国际油市：油价上涨，因美国原油库存下降和中东局势紧张

* 美国库欣原油库存减少和中东局势紧张，油价上扬

* 油市稍早下跌，因沙特产量接近纪录高位

路透纽约4月20日 - 油价周一收高，因上周后半周美国原油合约交割点库欣的原油库存下降，这盖过沙特产量接近纪录高位对油市带来的压力。

交易商表示，美国海军派遣军舰到也门附近水域巡逻，沙特发出警告称，该国的购物中心或能源设施可能将会遭到军事袭击，显示中东局势紧张，也为布兰特原油和美国原油提供支撑。

布兰特原油 收平在每桶63.45美元，稍早下挫超过1美元。

美国原油 收涨0.64美元，报每桶56.38美元，日内交投区间超过2美元。

“市场上利好和利空因素并存，美国原油库存减少激励多头投资者，而空头投资者则抓住沙特产量接近纪录高位的因素，”纽约能源对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff说。

市场消息人士称，原油服务企业Genscape的数据显示，在上周二至周五，库欣原油库存下跌逾90万桶。消息人士表示，Genscape称，截至周五该周，原油库存增加约35万桶。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。