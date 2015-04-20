版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 05:18 BJT

加拿大股市：收高，受助于铁路、银行和能源股涨势

路透多伦多4月20日 - 加拿大股市主要股指周一上涨，油价上涨扶助油气股走强，且铁路和银行股也走高。

加拿大两家主要铁路服务公司Canadian National Railway Co 和Canadian Pacific Railway Ltd 在公布业绩前上扬。Canadian National Railway劲涨2.7%，Canadian Pacific Railway攀升2.2%。

能源股也走高，尽管担心原油供应过剩，但原油价格仍保持近期的上行趋势。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升52.05点，或0.34%，报15,412.60点。10大类股中有七种收高。金融股上涨0.5%。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐