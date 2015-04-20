澳新经济指标预测--4月21日-4月28日****

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月20日当周 4月21日(二) 暂无重要数据公布 4月22日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.7% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.3% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.2% +2.2% 4月23日(四) 暂无重要数据公布 4月24日(五) 暂无重要数据公布 4月27日当周 4月27日(一) 暂无重要数据公布 4月28日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 40.6 38.7 出口(亿新西兰元) 44.0 39.2 贸易收支(亿新西兰元) 顺差3.41 顺差0.5 截至3月的一年 逆差27.4 逆差21.8 (完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。