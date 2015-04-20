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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 06:11 BJT

****澳新经济指标预测--4月21日-4月28日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段       预估值      前值     
   
    4月20日当周
        
    4月21日(二)
    暂无重要数据公布
    
    4月22日(三)
    0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)               第一季       +0.2%       +0.2%
                            (较上年同期)                            +1.3%       +1.7%
               央行CPI加权中值(较前季)                              +0.5%       +0.7%
                              (较上年同期)                          +2.3%       +2.3%
               央行CPI截尾均值(较前季)                              +0.6%       +0.7%
                              (较上年同期)                          +2.2%       +2.2%

    4月23日(四)
    暂无重要数据公布
    
    4月24日(五)
    暂无重要数据公布
    
    4月27日当周
    
    4月27日(一)
    暂无重要数据公布
    
    4月28日(二)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                           3月        40.6        38.7
               出口(亿新西兰元)                                      44.0        39.2
               贸易收支(亿新西兰元)                              顺差3.41     顺差0.5
                                                截至3月的一年    逆差27.4    逆差21.8    (完)

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