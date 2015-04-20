日韩经济指标预测--4月21日-4月28日****

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月20日当周 4月21日(二) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 3月 顺差500 逆差4,246 出口(较上年同期) +8.5% +2.4% 进口(较上年同期) -12.8% -3.6% 4月22日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.7% 4月23日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 50.3 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 101 4月24日(五) 暂无重要数据公布。 4月27日当周 4月27日(一) 2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -- -1.8% 4月28日(二) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 -- 76 (完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。