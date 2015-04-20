《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月20日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 35.92 -0.06 -0.15 578394
搜狐 62.88 +0.88 +1.41 253436
网易 113.92 +1.24 +1.10 276756
百度 211.86 +3.99 +1.92 3177692
台湾
台湾积体电路 23.27 +0.05 +0.22 2868318
联电 2.21 -0.02 -0.90 296129
日月光 6.89 -0.10 -1.43 277803
硅品精密 7.84 +0.03 +0.38 1728055
和信超媒体 0.89 -0.01 -1.11 66395
友达 5.04 +0.18 +3.70 454622
中华电信 31.45 +0.06 +0.19 16427
台湾国际航电 47.57 +0.90 +1.93 747249
香港
中国移动 71.33 +3.65 +5.39 440566
中国联通 18.20 +0.92 +5.32 257034
中国电信 72.67 +3.42 +4.94 9033
中芯国际 5.11 -0.09 -1.73 4363
电讯盈科 6.40 -0.20 -2.44 166
(完)
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