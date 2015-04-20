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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 35.92 -0.06 -0.15 578394

搜狐 62.88 +0.88 +1.41 253436

网易 113.92 +1.24 +1.10 276756

百度 211.86 +3.99 +1.92 3177692

台湾

台湾积体电路 23.27 +0.05 +0.22 2868318

联电 2.21 -0.02 -0.90 296129

日月光 6.89 -0.10 -1.43 277803

硅品精密 7.84 +0.03 +0.38 1728055

和信超媒体 0.89 -0.01 -1.11 66395

友达 5.04 +0.18 +3.70 454622

中华电信 31.45 +0.06 +0.19 16427

台湾国际航电 47.57 +0.90 +1.93 747249

香港

中国移动 71.33 +3.65 +5.39 440566

中国联通 18.20 +0.92 +5.32 257034

中国电信 72.67 +3.42 +4.94 9033

中芯国际 5.11 -0.09 -1.73 4363

电讯盈科 6.40 -0.20 -2.44 166

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 郑茵；审校 杜明霞)

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