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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 06:25 BJT

****欧洲经济指标预测--4月21日-4月28日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
    
    4月20日当周
    
    4月21日(二)
    0900 德国ZEW景气判断指数                             4月        55.3      正54.8
             ZEW现况指数                                            56.0      正55.1
    
    4月22日(三)
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)              2月         --        -3.6%
                       (未经季节调整，较上年同期)                    --        -5.5%
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)              2月         --        -1.6%
                       (未经季节调整，较上年同期)                    --        -2.5%
    0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果             4月       0-9-0       0-9-0
                                                                     (升息-不变-降息)
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                           4月         --       负37.9
    0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月)              2月         --        +0.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                    --        +1.7%
    1400 欧元区消费者信心指数                        4月初值      负2.75      负3.70
    
    4月23日(四)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            3月         --    顺差24.73
    0600 德国Gfk消费者信心指数                           5月      正10.2      正10.0
    0645 法国企业景气指数                                4月       正100        正99
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         4月初值        49.2        48.8
                   服务业PMI                                        52.5        52.4
                   综合PMI                                           --         51.5
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         4月初值        53.0        52.8
                   服务业PMI                                        55.5        55.4
                   综合PMI                                           --         55.4
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)       4月初值        52.6        52.2
                     服务业PMI                                      54.5        54.2
                     综合PMI                                        54.4        54.0
    0800 意大利薪资指数(较前月)                          3月         --         持平
                       (较上年同期)                                  --        +1.0%
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                3月       70.00       62.16
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                         --     短差0.25
    0830 英国零售销售(较上月)                            3月       +0.4%       +0.7%
                     (较上年同期)                                  +5.4%       +5.7%
             扣除能源的零售销售(较上月)                            +0.4%       +0.7%
                               (较上年同期)                        +5.4%       +5.1%
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)              3月初值         --     顺差28.4
    
    4月24-29日
    0600 德国进口物价(较前月)                            3月       +0.5%       +1.4%
                     (较上年同期)                                  -2.0%       -3.0%
    
    4月24日(五)
    0800 德国IFO企业景气判断指数                         4月       108.4       107.9
             IFO企业现况指数                                       112.4       112.0
             IFO企业预期指数                                       104.5       103.9
    
    4月27日-5月5日
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                      4月         --        +0.1%
                           (较上年同期)                              --        +5.1% 
    
    4月27日(一)
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 4月         --            0
    
    4月28日(二)
    0645  法国消费者信心指数                             4月         --         正93
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第一季初值         --        +0.6%
                           (较上年同期)                              --        +3.0%(完)

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