更新版 1-美股业绩：IBM首季营收连续12个季度下滑，盘后股价几近持平

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
IBM的确表示，过去12个月云业务共录得77亿美元营收，较上年同期大幅增长。科技行业投资者全力关注基于互联网的新型“云”技术模型，想知道哪些企业正从中获利。这一领域的领头羊之一亚马逊(Amazon.com) 将在本周稍后首次公布旗下云服务部门Amazon Web Services(AWS)的财务情况。
IBM有半数以上营收来自海外，该公司表示，目前预计汇率波动对全年营收料产生7%的不利影响。2月时该公司预测的影响高于6%。
3月31日止当季净利略降至23.3亿美元，低于上年同期的23.8亿，但每股盈余从2.29提高至2.35美元，因首季在外流通股减少。
扣除特殊项目后的每股盈余为2.91美元，远高于汤森路透I/B/E/S统计中分析师平均预测的2.80美元。
总体营收从上年同期的222亿美元降至196亿美元，大致符合分析师平均预估的196.4亿。
IBM股价周一在纽约证交所常规交易时段收高3.4%报166.16美元。(完)
(编译 许娜/郑茵 审校 王丽鑫/徐文焰)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-