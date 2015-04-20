更新版 1-美股业绩：IBM首季营收连续12个季度下滑，盘后股价几近持平

IBM的确表示，过去12个月云业务共录得77亿美元营收，较上年同期大幅增长。科技行业投资者全力关注基于互联网的新型“云”技术模型，想知道哪些企业正从中获利。这一领域的领头羊之一亚马逊(Amazon.com) 将在本周稍后首次公布旗下云服务部门Amazon Web Services(AWS)的财务情况。

IBM有半数以上营收来自海外，该公司表示，目前预计汇率波动对全年营收料产生7%的不利影响。2月时该公司预测的影响高于6%。

3月31日止当季净利略降至23.3亿美元，低于上年同期的23.8亿，但每股盈余从2.29提高至2.35美元，因首季在外流通股减少。

扣除特殊项目后的每股盈余为2.91美元，远高于汤森路透I/B/E/S统计中分析师平均预测的2.80美元。

总体营收从上年同期的222亿美元降至196亿美元，大致符合分析师平均预估的196.4亿。

IBM股价周一在纽约证交所常规交易时段收高3.4%报166.16美元。(完)