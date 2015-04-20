澳洲个股：力拓第一季铁矿石产量较上年同期增长12%

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透悉尼4月21日 - 矿业巨擘力拓(Rio Tinto) 周二公布第一季铁矿石产量大幅成长。尽管全球市场中供应过剩将矿石价格压至记录低点，该公司目前仍努力想获得更大的市场。
据公司最新运营报告，力拓第一季铁矿石产量较上年同期增长12%，至7,470万吨。力拓是仅次于巴西淡水河谷(Vale) 的全球第二大铁矿石生产商。
铁矿石约占力拓整体收入的90%。
铁矿石价格已从去年初的每吨130美元高位下滑，本周跌至约50美元。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。