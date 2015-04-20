澳洲个股：力拓第一季铁矿石产量较上年同期增长12%

路透悉尼4月21日 - 矿业巨擘力拓(Rio Tinto) 周二公布第一季铁矿石产量大幅成长。尽管全球市场中供应过剩将矿石价格压至记录低点，该公司目前仍努力想获得更大的市场。

据公司最新运营报告，力拓第一季铁矿石产量较上年同期增长12%，至7,470万吨。力拓是仅次于巴西淡水河谷(Vale) 的全球第二大铁矿石生产商。

铁矿石约占力拓整体收入的90%。

铁矿石价格已从去年初的每吨130美元高位下滑，本周跌至约50美元。(完)