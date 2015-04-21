美国与加拿大经济指标预测--4月21日-4月28日****

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
4月20日当周
4月21日(二)
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 2月 持平 -3.1%
4月22日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 448.2
再融资指数 -- 1,908.1
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 2月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.1%
房价指数 -- 219.0
1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 503 488
4月23日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月18日当周 29.0 29.4
四周均值(万人) -- 28.275
续请失业金人数(万人) 4月11日当周 230 226.8
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 55.5 55.7
1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 51.3 53.9
1500 美国堪萨斯城联储综合指数 4月 -- 负4
制造业指数 -- 负2
4月24日(五)
-- 美国建筑许可年率(万户) 3月修正值 -- 103.9
1230 美国耐久财订单 3月 +0.6% -1.4%
扣除运输的耐久财订单 +0.3% -0.6%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% -1.1%
4月27日当周
4月27日(一)
1345 美国Markit综合采购经人指数(PMI) 4月初值 -- 59.2
服务业PMI -- 59.2
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 4月 -- 负17.4
4月28日(二)
1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整房价指数(较前月)2月 -- +0.9%
未经季节调整房价指数(较前月) -- 持平
房价指数(较上年同期) +4.7% +4.6%
1400 美国消费者信心指数 4月 101.6 101.3
1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 4月 -- 负8
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 郑茵)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
纳斯达克(Nasdaq)指数表现略好，1971年2月推出以来，在新总统宣誓就职的日子里， 该指数上涨的次数超一半，不过当天指数涨跌幅中值仍为下跌0.22%，平均值为下跌1.24%。 从1974年福特就任总统算起，在七个总统权力更迭的日子里，纳斯达克指数涨跌幅中值 为上涨0.04%，但平均值为下跌1.02%，主要归因于奥巴马上任首日该指数重挫5.79%。 下表为从艾森豪威尔起，历任美国新总统就职当天美国股市三大股指涨跌幅(%)情况， 其中不包括第二届任期就职当天股市表现。 总统 年份 标普500指数 道琼工业指数 纳斯达克指数 特朗普 2017 +0.34 +0.48 +0.28 奥巴马 2009 -5.28 -4.01 -5.79 小布什(*) 2001 -- -- -- 克林顿
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22