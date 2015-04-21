中国能源：中石化与阿里云合建云平台，升级部分传统石化业务--报载

路透上海4月21日 - 中国证券报周二报导，阿里巴巴 旗下阿里云与中国石油化工股份有限公司 将展开技术合作，中国石化将借助阿里巴巴在云计算、大数据方面的技术优势，对部分传统石油化工业务进行升级，打造多业态的商业服务新模式。

另外，针对“阿里收购中国石化5,000座加油站，试水能源O2O”的传闻，阿里云有关人士予以了否认。

从去年12月开始，阿里巴巴与中国石化展开云平台建设合作，搭建在阿里云上的石化专有云已在今年2月份开通，并开始承载电商等业务系统。报导指出，采用阿里云技术的石化自建云预计将在5月份启用。 中国石化董事长傅成玉3月底曾表示，要实现工业化信息化融合，首先需要建立一个统一、集成、共享的包括云计算大数据平台、物流平台、客户管理平台、支付平台在内的信息化大平台、大系统。其中，建设统一的云平台和大数据平台，以及IT运维、移动应用系统，是中石化今年的六大任务之一。 银河证券分析师预计，2015年，中国石化将会把化工产品的销售搬到网上，成立化工电商交易平台，中国石化将成为化工电商的“京东” 。

中国石化是中国最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商，是世界第四大乙烯生产商。目前，中国石化年物流运作量达到1,500万吨以上，在全国范围内建设及租赁有70余个中转仓库，拥有4,500辆铁路槽车，在长江沿线拥有四个独立自有液体罐区和码头，总罐容达32万立方，物流服务的范围可以延伸到全国。 2014年2月，中国石化在央企中率先启动混合所有制改革，中国石化以旗下销售公司为平台，引入民营和社会资本，发展混合所有制经营。石化销售公司引入的投资者包括腾讯 、复星 、新奥能源 、顺丰等不同行业的知名公司。 海通证券分析师指出，中国石化销售公司混改的最大优势在于遍布全国的3万余座加油站，依托3万余个销售终端发展包括汽车金融、汽车后市场在内的非油品业务，依托几千万张加油卡、易捷网发展大数据、电商业务，将是公司在非油品业务方面拓展的主要方向。

该分析师指出，目前非油品业务在销售公司盈利构成中的占比不足1%，而国外成熟市场上非油品业务在加油站盈利中的占比可达到近30%，因而“我们认为中国石化销售公司非油品业务还有很大发展空间，与包括阿里在内的企业合作也会有很大的想象空间。”