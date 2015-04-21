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债券 | 2015年 4月 21日 星期二 08:15 BJT

欧洲政经：违约不是希腊退欧理由--欧洲央行副总裁

照现在的情形，欧洲央行批准提供希腊银行业的紧急融资，金额一直在扩大。尽管冈斯坦西欧说不管情况如何，这不太可能继续，但他暗示欧洲央行并不愿终止这项帮助。

“如果银行并未违约，仍有偿付能力且有可被接受的担保品，那希腊政府违约，并不自动意味银行也违约。”冈斯坦西欧说。

希腊5月即将得偿还国际货币基金组织(IMF)约10亿欧元，欧洲央行官员正愈来愈担心其能否偿还。

知情人士上周告诉路透，欧洲央行已分析了一种局面，即希腊资金告罄，并开始以欠条支付给公务员，在欧元区内创出一种虚拟的第二种货币。(完) (编译 张涛/张荻/张若琪 审校 郑茵/王丽鑫/戴素萍)

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