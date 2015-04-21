金砖国家：4月20日股汇市收盘纵览

路透4月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月20日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.85%或8.91点，报1,033.77点。

中国股市：沪综指收低1.6%创一个半月最大单日跌幅，成交额破万亿再创天量

中国汇市：人民币连两日收跌，降准力度超预期与油盘购汇推动

香港股市：遭遇四个月来最大单日跌幅，追随内地股市跌势

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巴西股市：指标Bovespa指数 盘中最高上涨0.8%，但受银行股下跌拖累回吐涨幅，终场收低近0.4%，报53,761.27点。巴西国家石油公司(Petrobras)上涨0.61%，对大盘提供支撑，投资者押注该公司在爆出撼动国内市场的腐败丑闻后已经渡过最艰难时期。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.0248/73，周五收报3.0407/14。

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南非股市：收盘近持平，面包及意粉生产商Pioneer Food Group 攀升至纪录高位，因该公司预测上半年获利增长。指标Top-40绩优股指数 收涨0.17%报47,573点；大盘综合指数 收高0.2%报 53,840点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因担忧希腊偿债前景和中国经济

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印度股市：收跌近2%，创近一个月最大单日跌幅，因市场担心回溯性征税可能导致外资流走，打击绩优股下跌。BSE指数 收低1.95%，报27,886.21点；NSE指数 收低1.83%，报8,448.10点。

印度汇市：有关回溯性征税的担忧打击外国投资者，卢比跌至逾一个月最低。0959GMT时，卢比兑美元 报62.8250/8350，此前一度跌至3月16日以来低点62.9150。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.33%，报995.700点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.51%，报548.43点。