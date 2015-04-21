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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 09:14 BJT

企业并购：TPG牵头收购太阳马戏团多数股权，中国复星国际子公司参购

执行长Daniel Lamarre称，这项交易将让太阳马戏团得以延续；太阳马戏团每年营收达10亿美元。

关于进军中国一事，Lamarre称，“可以确定的是，拥有在地的合作伙伴来协助我们发展，肯定会大大提高成功的机率。”

“我们认为中国市场已经准备好迎接我们。”

2月才刚收购法国度假村集团Club Med的复星国际，上月也买进了英国旅游集团Thomas Cook 的5%股权。

现年55岁、持有太阳马戏团90%股权的Laliberte表示，他倾向把公司卖出去，而不是留给自己的五个孩子，因这五个孩子各有志向。

“我真的不相信让第二代接手企业，”他补充道。“我的孩子们各有热中的事情。做为父亲，我希望能够支持他们的意愿。”(完) (编译 李爽/张明钧; 审校 王丽鑫/戴素萍)

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