企业并购：TPG牵头收购太阳马戏团多数股权，中国复星国际子公司参购

执行长Daniel Lamarre称，这项交易将让太阳马戏团得以延续；太阳马戏团每年营收达10亿美元。

关于进军中国一事，Lamarre称，“可以确定的是，拥有在地的合作伙伴来协助我们发展，肯定会大大提高成功的机率。”

“我们认为中国市场已经准备好迎接我们。”

2月才刚收购法国度假村集团Club Med的复星国际，上月也买进了英国旅游集团Thomas Cook 的5%股权。

现年55岁、持有太阳马戏团90%股权的Laliberte表示，他倾向把公司卖出去，而不是留给自己的五个孩子，因这五个孩子各有志向。