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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 08:19 BJT

欧洲政经：ECB委员诺沃特尼称希腊若退出欧元，冲击较两年前小--CNBC

路透法兰克福4月20日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示，若希腊退出欧元区，其对欧元区造成的冲击可能小于两年之前退出；他并呼吁希腊提出使其符合进一步援助要求的“数据”。

“人们不该高估某些事情，”诺沃特尼向美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示；他说预期本周稍晚欧元区财经首长会面时不会达成协议。

“希腊退出对欧元区的冲击或潜在影响可能比约两年前退出要小。我真的不认为在金融及经济层面会产生扩散效应。”不过诺沃特尼补充道，他无法预测其可能造成的“心理作用”。

这位奥地利央行总裁呼吁希腊政府提出“数据”。他说，“时间已经快要用尽”。

当被问及是否不乐见欧元兑美元跌至平价水准时，诺沃特尼重申欧洲央行并未将设定目标汇率做为货币政策的一部分。

他说，“历史上而言，我们曾经有过平价水准的时候，因此也并非闻所未闻，但很难对这种事情进行预测。”

“这并非我们目标的一部分。我们会加以观察，但不会就此做出重大的直接反应。这是由市场所主导，那么就让我们观察市场会如何反应。”(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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