欧洲政经：ECB委员诺沃特尼称希腊若退出欧元，冲击较两年前小--CNBC

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
路透法兰克福4月20日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示，若希腊退出欧元区，其对欧元区造成的冲击可能小于两年之前退出；他并呼吁希腊提出使其符合进一步援助要求的“数据”。
“人们不该高估某些事情，”诺沃特尼向美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示；他说预期本周稍晚欧元区财经首长会面时不会达成协议。
“希腊退出对欧元区的冲击或潜在影响可能比约两年前退出要小。我真的不认为在金融及经济层面会产生扩散效应。”不过诺沃特尼补充道，他无法预测其可能造成的“心理作用”。
这位奥地利央行总裁呼吁希腊政府提出“数据”。他说，“时间已经快要用尽”。
当被问及是否不乐见欧元兑美元跌至平价水准时，诺沃特尼重申欧洲央行并未将设定目标汇率做为货币政策的一部分。
他说，“历史上而言，我们曾经有过平价水准的时候，因此也并非闻所未闻，但很难对这种事情进行预测。”
“这并非我们目标的一部分。我们会加以观察，但不会就此做出重大的直接反应。这是由市场所主导，那么就让我们观察市场会如何反应。”(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
纳斯达克(Nasdaq)指数表现略好，1971年2月推出以来，在新总统宣誓就职的日子里， 该指数上涨的次数超一半，不过当天指数涨跌幅中值仍为下跌0.22%，平均值为下跌1.24%。 从1974年福特就任总统算起，在七个总统权力更迭的日子里，纳斯达克指数涨跌幅中值 为上涨0.04%，但平均值为下跌1.02%，主要归因于奥巴马上任首日该指数重挫5.79%。 下表为从艾森豪威尔起，历任美国新总统就职当天美国股市三大股指涨跌幅(%)情况， 其中不包括第二届任期就职当天股市表现。 总统 年份 标普500指数 道琼工业指数 纳斯达克指数 特朗普 2017 +0.34 +0.48 +0.28 奥巴马 2009 -5.28 -4.01 -5.79 小布什(*) 2001 -- -- -- 克林顿
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22