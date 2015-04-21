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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 08:12 BJT

全球金市：金价持于1,200美元下方，受累于美元走强

希腊在与欧元区合伙方及国际货币基金组织(IMF)进行协商，讨论释
放剩余救助基金所需改革问题。希腊政府要求公共部门将闲置储备转至央
行，以帮助缓解资金紧张问题。
    
    希腊危机通常会提振黄金的避险魅力，但美元强势加之美股大幅上涨
，抵消了由此带来的提振效应。
    
    股市周一反弹，之前中国采取措施刺激经济，美股也在企业财报的激
励下上扬。
    
    风险偏好改善打压金价。股市下跌的时候投资者往往偏好黄金。
    
    交易员将密切关注希腊情势进展，因为若债务状况恶化，可能触发对
避险黄金的需求。
    
    投资者还将关注美国经济数据以及美联储本月稍晚的政策会议，以从
中寻觅有关其将开始加息的线索。
    
    其他行业消息方面，俄罗斯央行周一称，截至4月1日，该国黄金储备
升至3,980万金衡盎司，一个月前为3,880万盎司。(完)
  
        
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 (编译 杜明霞/李爽  审校 张若琪/张涛)

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