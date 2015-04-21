全球金市：金价持于1,200美元下方，受累于美元走强

希腊在与欧元区合伙方及国际货币基金组织(IMF)进行协商，讨论释 放剩余救助基金所需改革问题。希腊政府要求公共部门将闲置储备转至央 行，以帮助缓解资金紧张问题。 希腊危机通常会提振黄金的避险魅力，但美元强势加之美股大幅上涨 ，抵消了由此带来的提振效应。 股市周一反弹，之前中国采取措施刺激经济，美股也在企业财报的激 励下上扬。 风险偏好改善打压金价。股市下跌的时候投资者往往偏好黄金。 交易员将密切关注希腊情势进展，因为若债务状况恶化，可能触发对 避险黄金的需求。 投资者还将关注美国经济数据以及美联储本月稍晚的政策会议，以从 中寻觅有关其将开始加息的线索。 其他行业消息方面，俄罗斯央行周一称，截至4月1日，该国黄金储备 升至3,980万金衡盎司，一个月前为3,880万盎司。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李爽 审校 张若琪/张涛)