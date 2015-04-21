中国金融：丝路基金首单项目落户巴基斯坦，以股权加债权方式投资--央行

路透北京4月21日 - 中国央行周一晚间公布，丝路基金将联手三峡集团，采取股权加债权的方式，投资巴基斯坦清洁能源开发及水电项目。这将是丝路基金成立后投资的首个项目，标志其开展实质性投资运作。

央行网站新闻稿称，根据丝路基金、三峡集团及巴基斯坦私营电力和基础设施委员会签署的谅解备忘录，丝路基金将投资入股由三峡集团控股的三峡南亚公司，为巴基斯坦清洁能源开发、包括该公司的首个水电项目--吉拉姆河卡洛特水电项目提供资金支持。

该水电站规划装机容量72万千瓦，年发电32.13亿度，总投资金额约16.5亿美元，计划采用“建设-经营-转让”（BOT）模式运作，于今年底开工建设，2020年投入运营，运营期30年，到期后无偿转让给巴基斯坦政府。

“丝路基金投资卡洛特水电站，将采取股权加债权的方式，”丝路基金负责人介绍，一是投资三峡南亚公司部分股权，为项目提供资本金支持；二是参与中国进出口银行牵头的银团，向项目提供贷款资金支持。

该负责人称，项目有较好风险管控，可实现中长期合理的投资回报，巴基斯坦政府承诺该项目的投资人在回收合理建设成本和运营成本的前提下获得较好的投资收益。同时，巴电力行业市场空间巨大，市场风险较低；三峡集团在巴有多年展业经验，对项目做了较充分的论证。

据其介绍，丝路基金加快开展实质性对外投资，积极拓展业务联系，已确定一批重点跟踪项目和若干潜在可“落地”的投资项目。

下一阶段丝路基金将继续在“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)发展进程中寻找投资机会，强化项目驱动、扎实推进，避免概念驱动和投资冲动，并加强相关领域的研究，探索互利共赢、可复制可推广的合作模式。