中国金融：丝路基金首单项目落户巴基斯坦，以股权加债权方式投资--央行

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透北京4月21日 - 中国央行周一晚间公布，丝路基金将联手三峡集团，采取股权加债权的方式，投资巴基斯坦清洁能源开发及水电项目。这将是丝路基金成立后投资的首个项目，标志其开展实质性投资运作。
央行网站新闻稿称，根据丝路基金、三峡集团及巴基斯坦私营电力和基础设施委员会签署的谅解备忘录，丝路基金将投资入股由三峡集团控股的三峡南亚公司，为巴基斯坦清洁能源开发、包括该公司的首个水电项目--吉拉姆河卡洛特水电项目提供资金支持。
该水电站规划装机容量72万千瓦，年发电32.13亿度，总投资金额约16.5亿美元，计划采用“建设-经营-转让”（BOT）模式运作，于今年底开工建设，2020年投入运营，运营期30年，到期后无偿转让给巴基斯坦政府。
“丝路基金投资卡洛特水电站，将采取股权加债权的方式，”丝路基金负责人介绍，一是投资三峡南亚公司部分股权，为项目提供资本金支持；二是参与中国进出口银行牵头的银团，向项目提供贷款资金支持。
该负责人称，项目有较好风险管控，可实现中长期合理的投资回报，巴基斯坦政府承诺该项目的投资人在回收合理建设成本和运营成本的前提下获得较好的投资收益。同时，巴电力行业市场空间巨大，市场风险较低；三峡集团在巴有多年展业经验，对项目做了较充分的论证。
据其介绍，丝路基金加快开展实质性对外投资，积极拓展业务联系，已确定一批重点跟踪项目和若干潜在可“落地”的投资项目。
下一阶段丝路基金将继续在“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)发展进程中寻找投资机会，强化项目驱动、扎实推进，避免概念驱动和投资冲动，并加强相关领域的研究，探索互利共赢、可复制可推广的合作模式。
去年末成立的中国丝路基金有限责任公司注册资本615.25亿元人民币，董事长为原中国央行行长助理金琦。经营范围包括进行股权、债权、基金贷款等投资；与国际开发机构、金融机构等发起设立共同投资基金；进行资产受托管理、对外委托投资等；以及国务院批准的其他业务。 （完） (发稿 王蕾/宿泱韫；审校 张喜良)
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6