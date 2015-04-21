《中国报摘》--中国证券报4月21日

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
* 头版头条:
--证券法修订草案周一提请全国人大常委会一审，修订草案首次从法律层面明确了股票发行注册的申请条件和注册程序，确立了股票发行注册的法律制度。
* 其他:
--保监会网站公布消息，近日批复原则同意中国人民人寿保险股份有限公司出资2亿元人民币，发起设立北京宝付通有限公司，出资额占比100%。
--根据中国基金业协会的数据，截至2015年3月31日，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约23.82万亿元，季度增幅达16.2%。
--平安银行 与河北省政府签署了额度为2,000亿元的“平安兴冀”产业基金。根据协议，未来几年内该产业基金将向河北投放不超过2,000亿元，重点用于河北综合交通体系建设、京津冀城市空间功能布局重构、产业承接与转型升级、生态环境保护等项目。
--阿里云与中国石化 将展开技术合作，中国石化将借助阿里巴巴 在云计算、大数据方面的技术优势，对部分传统石油化工业务进行升级，打造多业态的商业服务新模式。
--贵州茅台 公布年报以及一季报。2014年实现净利润153.50亿元，同比增长1.41%；2015年一季度，净利润增幅达17.99%，且预收账款比年初大增89%。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22