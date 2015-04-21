《中国报摘》--中国证券报4月21日

* 头版头条:

--证券法修订草案周一提请全国人大常委会一审，修订草案首次从法律层面明确了股票发行注册的申请条件和注册程序，确立了股票发行注册的法律制度。

* 其他:

--保监会网站公布消息，近日批复原则同意中国人民人寿保险股份有限公司出资2亿元人民币，发起设立北京宝付通有限公司，出资额占比100%。

--根据中国基金业协会的数据，截至2015年3月31日，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约23.82万亿元，季度增幅达16.2%。

--平安银行 与河北省政府签署了额度为2,000亿元的“平安兴冀”产业基金。根据协议，未来几年内该产业基金将向河北投放不超过2,000亿元，重点用于河北综合交通体系建设、京津冀城市空间功能布局重构、产业承接与转型升级、生态环境保护等项目。

--阿里云与中国石化 将展开技术合作，中国石化将借助阿里巴巴 在云计算、大数据方面的技术优势，对部分传统石油化工业务进行升级，打造多业态的商业服务新模式。