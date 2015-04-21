《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月21日

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
*工商时报：
--友达 总经理彭双浪率兵亲征，有望首度打入苹果 iPhone供应链。外传苹果在今年底有意再推出4寸的iPhone机种，友达积极送样认证，并有机会首度打入iPhone供应链。此外，下一代的iPad mini，友达也有机会重返供应链。
--金管会主委曾铭宗昨日再丢新议题，即要求存保公司董事长桂先农负责研议，推动负责银行存款保障的存保公司与保险安定基金合并，若可成为一套人马，负责作智库、预警系统及金融安全网，即可望节省金融机构负担的成本。
--陆委会主委夏立言指出，与大陆国台办主任张志军的两岸事务首长会见盼在上半年举行，且会触及台湾加入亚投行的议题。
*经济日报：
--福建省副省长郑栅洁表示，福建自贸区最大特色是深化两岸经济合作，福建将采取五项创新措施，包括探索闽台产业合作的新模式、扩大对台服务贸易的开放、推动闽台的货物贸易自由化，进一步推动台湾先进制造业、战略性新兴产业和现代服务业在福建自贸区内发展。
--大陆国务院公布62号文，使台商加速自大陆市场出走。富兰德林证券董事长刘芳荣说，因应62号文，釜底抽薪之计是建议在陆台商关厂回台上市，是台商大陆退场最佳办法之一。
--彰银 今年重启海外布局大计，目标锁定东协地区的柬埔寨、缅甸与越南，其中卡关多时的柬埔寨分行申请案。董事长张明道称，将持续与柬国主管机关沟通，盼尽速拿到执照，但也不排除改以并购方式，切入柬国市场。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22