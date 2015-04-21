《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月21日

*工商时报：

--友达 总经理彭双浪率兵亲征，有望首度打入苹果 iPhone供应链。外传苹果在今年底有意再推出4寸的iPhone机种，友达积极送样认证，并有机会首度打入iPhone供应链。此外，下一代的iPad mini，友达也有机会重返供应链。

--金管会主委曾铭宗昨日再丢新议题，即要求存保公司董事长桂先农负责研议，推动负责银行存款保障的存保公司与保险安定基金合并，若可成为一套人马，负责作智库、预警系统及金融安全网，即可望节省金融机构负担的成本。

--陆委会主委夏立言指出，与大陆国台办主任张志军的两岸事务首长会见盼在上半年举行，且会触及台湾加入亚投行的议题。

*经济日报：

--福建省副省长郑栅洁表示，福建自贸区最大特色是深化两岸经济合作，福建将采取五项创新措施，包括探索闽台产业合作的新模式、扩大对台服务贸易的开放、推动闽台的货物贸易自由化，进一步推动台湾先进制造业、战略性新兴产业和现代服务业在福建自贸区内发展。

--大陆国务院公布62号文，使台商加速自大陆市场出走。富兰德林证券董事长刘芳荣说，因应62号文，釜底抽薪之计是建议在陆台商关厂回台上市，是台商大陆退场最佳办法之一。

--彰银 今年重启海外布局大计，目标锁定东协地区的柬埔寨、缅甸与越南，其中卡关多时的柬埔寨分行申请案。董事长张明道称，将持续与柬国主管机关沟通，盼尽速拿到执照，但也不排除改以并购方式，切入柬国市场。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘