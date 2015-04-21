中国农业：2024年主粮产量将达5.8亿吨，能实现口粮绝对安全--农业部报告

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透北京4月21日 - 中国农业部最近发布中国农业展望报告(2015-2024)指出，2024年，预计稻谷、小麦、玉米总播种面积将稳定在13.6亿亩以上，产量将达到5.8亿吨，总消费量预计为6亿吨，能够实现“谷物基本自给，口粮绝对安全”的粮食安全目标。
人民日报周二报导援引报告指出，展望期内，中国谷物将保持合理自给率，稻谷、小麦两个口粮品种口粮消费自给有余。报告并预测未来10年，中国谷物、油料、蔬菜、水果、肉类、禽蛋、奶类、水产品等主要农产品生产继续稳步发展。
“中国农业未来面临着食物消费结构加快转型升级、农业政策体系不断完善等有利条件，也面临着农业资源和生态环境的制约日益突出、农业生产结构优化不够和国内外农产品价格倒挂等重大挑战。”报告称。
报告并指出，与之相对应，中国主要农产品消费也将保持较快增长。展望期内，大米消费年均增长0.3%，小麦消费年均增长0.6%，玉米消费年均增长3.1%，2024年预计达到2.65亿吨。
同期，蔬菜、水果、禽蛋、奶制品、水产品等的消费需求都呈增加态势。其中饲料工业已跨过快速增长期，进入成熟期，“饱和式增长”将成为未来10年中国饲料市场的主基调。
此外，人民日报海外版亦援引中国农业展望报告称，到2024年，奶类、水产品产量将分别增长24%和19%；大豆进口将达到8,300万吨；蔬菜、水果等出口较2014年将分别增长20%和10%。
中国国务院总理李克强在今年的政府工作报告中称，今年粮食产量要稳定在1.1万亿斤（5.5亿吨）以上，保障粮食安全和主要农产品供给，并要扩大新型城镇化综合试点。 （完） (发稿 王蕾; 审校 李文科/杨淑祯)
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6