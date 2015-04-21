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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 08:36 BJT

国际油市：原油期货持稳，美国库存料再次上升

市场消息人士称，石油服务企业Genscape数据显示，在上周二至周五，库欣原油库存下降逾90万桶；截至周五当周，原油库存增加约35万桶。

沙特石油部长欧那密称，沙特4月原油日产量为约1,000万桶，接近纪录高位，突显该国在油价出现脆弱反弹之际扞卫市占率的意图。

美国参议员Lisa Murkowski周一表示，她今年将提出立法允许美国原油出口，在废止美国原油出口禁令之前，奥巴马政府不应冒险解除对伊朗的制裁。

路透初步调查周一显示，美国上周商业原油库存料增加240万桶，连续第15周增加。汽油库存料减少70万桶，馏分油库存可能增加90万桶。(完)

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(编译 王颖/王兴亚；审校 张涛/张若琪)

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