国际油市：原油期货持稳，美国库存料再次上升

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
市场消息人士称，石油服务企业Genscape数据显示，在上周二至周五，库欣原油库存下降逾90万桶；截至周五当周，原油库存增加约35万桶。
沙特石油部长欧那密称，沙特4月原油日产量为约1,000万桶，接近纪录高位，突显该国在油价出现脆弱反弹之际扞卫市占率的意图。
美国参议员Lisa Murkowski周一表示，她今年将提出立法允许美国原油出口，在废止美国原油出口禁令之前，奥巴马政府不应冒险解除对伊朗的制裁。
路透初步调查周一显示，美国上周商业原油库存料增加240万桶，连续第15周增加。汽油库存料减少70万桶，馏分油库存可能增加90万桶。(完)
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(编译 王颖/王兴亚；审校 张涛/张若琪)
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
以下为0155GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 428.25 0.00 +0.00% +1.12% 415.39 58 CBOT玉米 369.25 -0.50 -0.14% +0.82% 357.36 75 CBOT大豆 1064.00 -3.50 -0.33% -0.58% 1029.51 68 CBOT稻米 9.89 $0.07 +0.71% +0.56% $9.76 64 WTI原油 53.28 $0.06 +0.11% +3.72% $52.48 58 汇率