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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 08:35 BJT

香港金融：金管局纽约时段再承接港元买盘，单日合计注入115.86亿港元

路透香港4月21日 - 据路透报价网页 显示，香港金管局周一纽约时段再度承接港元买盘，单日共计向市场注入115.86亿港元，因港元汇价强势，触及强方兑换保证。

金管局于周一傍晚承接23.25亿港元买盘，其后于纽约时段再度承接92.61亿港元买盘，令银行体系总结余周三（22日）增至2,845.61亿港元。

香港时间8:18，港元兑美元 汇价仍持于7.75的强方水平。

香港股市于复活节假期后展现强势，吸引资金持续流入香港市场，港元汇价走强。金管局自4月9日今年首度入市以来，连番承接美元沽盘，至今向市场注入共计453.76亿港元。

根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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