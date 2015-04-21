香港金融：金管局纽约时段再承接港元买盘，单日合计注入115.86亿港元

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
路透香港4月21日 - 据路透报价网页 显示，香港金管局周一纽约时段再度承接港元买盘，单日共计向市场注入115.86亿港元，因港元汇价强势，触及强方兑换保证。
金管局于周一傍晚承接23.25亿港元买盘，其后于纽约时段再度承接92.61亿港元买盘，令银行体系总结余周三（22日）增至2,845.61亿港元。
香港时间8:18，港元兑美元 汇价仍持于7.75的强方水平。
香港股市于复活节假期后展现强势，吸引资金持续流入香港市场，港元汇价走强。金管局自4月9日今年首度入市以来，连番承接美元沽盘，至今向市场注入共计453.76亿港元。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22