美国金融：司法部盼5月中前与五家大银行就操纵汇市指控达和解--FT

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透4月20日 - 金融时报(FT)引述未具名知情人士报导称，美国司法部盼与摩根大通 和巴克莱 等五家银行，就操纵汇市的指控达成共同“大型和解”。
报导指出，部分金融机构可能预计在5月中各支付约10亿美元和解金。这宗和解谈判还包括花旗集团 、苏格兰皇家银行 和瑞银集团 。
然而，报导引述接近此案的消息来源称，不确定司法部能否同时解决所有调查。
调查由司法部下属负责诈骗案的部门领导展开。
监管机构11月时对六家大型银行罚款43亿美元，是为交易员操纵外汇市场调查的第一批和解。
然而司法部并未加入当时的和解。
花旗集团对此事不愿置评。其他银行和司法部则无法立即联系上对此发表评论。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。