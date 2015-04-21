版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 09:20 BJT

美国金融：司法部盼5月中前与五家大银行就操纵汇市指控达和解--FT

路透4月20日 - 金融时报(FT)引述未具名知情人士报导称，美国司法部盼与摩根大通 和巴克莱 等五家银行，就操纵汇市的指控达成共同“大型和解”。

报导指出，部分金融机构可能预计在5月中各支付约10亿美元和解金。这宗和解谈判还包括花旗集团 、苏格兰皇家银行 和瑞银集团 。

然而，报导引述接近此案的消息来源称，不确定司法部能否同时解决所有调查。

调查由司法部下属负责诈骗案的部门领导展开。

监管机构11月时对六家大型银行罚款43亿美元，是为交易员操纵外汇市场调查的第一批和解。

然而司法部并未加入当时的和解。

花旗集团对此事不愿置评。其他银行和司法部则无法立即联系上对此发表评论。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐