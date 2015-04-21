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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 08:33 BJT

标题新闻：韩国4月1-20日出口额同比下降11.1%而进口下降14.3%，顺差24.86亿美元--海关数据

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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