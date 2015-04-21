《焦点》德意志银行拟售德国邮政银行，德国零售银行业料前路多蹇

德国人也不喜欢购买股票、或其他可以增加银行费用收入的投资。

股市游说团体DAI的一项研究显示，德国持有股票或共同基金的人口比例已从2001年的20%降至2014年的13%。

这种保守主义文化让银行业者即便以低费用甚至免费的活期及储蓄账户承诺吸引到客户，也难以向他们销售投资产品。

这对于德银的冲击显而易见：金融业消息人士对路透表示，德国邮政银行连同其对成本敏感的客户基础以及1,100家分支都将被出售，德银旗下730家分行中的很大一部分也将关门。

就德国邮政银行本身而言，无论是被一家战略投资者收购，还是重新上市，也都会面临成本压力。利率偏低以及来自PayPal等网络金融服务商的竞争日益激烈，构成了巨大威胁。

“至于未来，利率水准为零且净息差下滑...而且政治与监管合规成本不断上升，所以未来获利前景并不好，”德盛安联资产管理欧洲股票投资主管Neil Dwane表示。(完)