《香港报摘》--经济日报4月21日

* 头版头条：

--市场好淡消息相互冲击，连续多日涨停的中国南车 和中国北车 的A股昨日午后高台跳水，上交所成交破万亿导致系统“爆表”，拖累沪指踩踏式下挫，港股受累，恒生指数 30分钟内跌近500点。

* 其他：

--港交所 发言人称，港交所行情系统容量足够，其处理交易能力非以金额计算，而是按每秒成交宗数计算；交易系统目前每秒最多可以处理3万宗买卖盘，换算每天能最多处理近6亿宗成交，远高于实际交易量。

--政改方案明日揭盅，忙于处理长和 与和黄 重组的主席李嘉诚重申，政改不通过，每个香港人都是大输家。

--中国移动 截至今年3月底止首季收入按年升3.9%至1,608.6亿元人民币，纯利则倒退5.6%至238.3亿元。（完）

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