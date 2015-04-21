《香港报摘》--经济日报4月21日

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
* 头版头条：
--市场好淡消息相互冲击，连续多日涨停的中国南车 和中国北车 的A股昨日午后高台跳水，上交所成交破万亿导致系统“爆表”，拖累沪指踩踏式下挫，港股受累，恒生指数 30分钟内跌近500点。
* 其他：
--港交所 发言人称，港交所行情系统容量足够，其处理交易能力非以金额计算，而是按每秒成交宗数计算；交易系统目前每秒最多可以处理3万宗买卖盘，换算每天能最多处理近6亿宗成交，远高于实际交易量。
--政改方案明日揭盅，忙于处理长和 与和黄 重组的主席李嘉诚重申，政改不通过，每个香港人都是大输家。
--中国移动 截至今年3月底止首季收入按年升3.9%至1,608.6亿元人民币，纯利则倒退5.6%至238.3亿元。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22