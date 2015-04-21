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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 08:48 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日

**上海证券报**

--记者获悉，国家能源局已经统计完毕“十二五”(2011-2015年)第五批风电项目核准计划，项目总装机容量超过3,000万千瓦，预计可以达到3,400万千瓦左右。

--申万宏源证券研究首席经济学家杨成长认为，中国没有条件也没必要采取持续宽松的货币政策来刺激经济增长，央行持续降准，开辟新的基础货币投放工具，主要是适应外汇占款的变化；从趋势来看，货币供应量和社会融资总规模增长率会持续放缓。

**第一财经日报**

--山西省金融工作办公室人士证实，山西省正在筹建地方资产管理公司(AMC)，该方案刚刚经过省政府常务会议通过，但目前还没有进入到实质阶段，其注册资本暂定为20亿元人民币，中期或逐年增资至50亿元，预计年内正式成立。

**21世纪经济报道**

--齐鲁银行有望成为首家登陆新三板的城商行，记者获悉，该行计划募集资金约15亿元，用以补充资本金。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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