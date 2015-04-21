版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 08:50 BJT

《交易视点》台债静候美债指引，10年券估在1.50-1.55%--群益金鼎证券

路透台北4月21日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周一五年券104/6期 利率开低，随后陷入窄幅波动，地震发生引发一些追价，但很快收敛跌幅。短线等待美债突破区间后对台债较有影响力。10年券区间预估在1.50-1.55%，五年券预估在0.97-1.03%。(完) (整理 董永年; 审校 毕晓雯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐